Sau khi vừa để lại dấu ấn quan trọng trong chiến thắng đầu tiên của Đồng Nai trước Đà Nẵng, chân sút quê Nghệ An lại không thể góp mặt trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 8 V.League 2026/2027.

Đây rõ ràng là thông tin không vui với cả Công Phượng lẫn CLB Đồng Nai. Ở trận đấu ngày 6/11, tiền đạo này được HLV Nguyễn Việt Thắng trao cơ hội đá chính trước Đà Nẵng. Không chỉ thi đấu năng nổ, cầu thủ mang áo số 10 còn mang về quả phạt đền ở phút 39, tạo điều kiện để Vulic ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tình huống ấy có ý nghĩa quan trọng, giúp Đồng Nai giành chiến thắng đầu tiên sau chuỗi trận đầy khó khăn tại V.League.

Hành trình trở lại V.League của Công Phượng đang gặp thêm trở ngại khi tiền đạo sinh năm 1995 phải vắng mặt, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng duy trì phong độ của anh. Ảnh: CLB Đồng Nai

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC ngày 21/11, Công Phượng bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Anh phải theo dõi các đồng đội từ bên ngoài sân, trong ngày Đồng Nai nhận thất bại với tỷ số 1-3.

Đáng lo ngại, đây không phải lần đầu Công Phượng phải ngồi ngoài ở mùa giải năm nay. Trước đó, anh cũng bỏ lỡ hai trận đấu liên tiếp gặp Nam Định và Hải Phòng vì chấn thương. Sau quãng thời gian chờ đợi, tiền đạo 31 tuổi mới có thể trở lại ở vòng 7 và lập tức tạo dấu ấn bằng tình huống mang về quả phạt đền.

Thế nhưng, khi người hâm mộ kỳ vọng Công Phượng sẽ duy trì được sự ổn định để trở thành điểm tựa trên hàng công Đồng Nai, anh lại tiếp tục phải nghỉ thi đấu. Việc liên tục rơi vào cảnh thi đấu rồi vắng mặt vì những vấn đề thể trạng rõ ràng là điều đáng tiếc, nhất là khi Công Phượng đang rất cần những trận đấu liên tiếp để tìm lại phong độ tốt nhất.

Với Đồng Nai, sự vắng mặt của Công Phượng cũng là tổn thất đáng kể. Đội bóng đang cần những nhân tố có khả năng tạo đột biến để cải thiện thành tích và thoát khỏi nhóm cuối bảng. Trong hoàn cảnh ấy, một cầu thủ giàu kinh nghiệm, sở hữu khả năng tạo khác biệt như Công Phượng càng có vai trò quan trọng.

Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ chấn thương cũng như thời điểm Công Phượng có thể trở lại. Dẫu vậy, người hâm mộ có lý do để lo lắng khi tiền đạo này liên tục phải bỏ lỡ những cơ hội thi đấu vì các quãng nghỉ bất đắc dĩ. Sau gần bốn năm mới trở lại V.League, điều Công Phượng cần nhất lúc này có lẽ là một cơ thể khỏe mạnh để được ra sân thường xuyên, thay vì liên tục phải làm bạn với băng ghế dự bị.