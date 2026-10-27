Tin buồn cho Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ chia sẻ một câu chuyện "dở khóc dở cười" trên mạng xã hội. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ bản thân đã bị "đá ra khỏi group" sau khi vô tình hé lộ thông tin liên quan đến lịch trình cinetour của bộ phim Chị Chị Em Em 3 tại Hà Nội.

Cụ thể, Ninh Dương Lan Ngọc hài hước viết: "Lỡ nói vụ cinetour Hà Nội bị bà Chị Chị Em Em 3 đá ra khỏi group rồi. Bên team này mạnh tay với Tư quá".

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ câu chuyện bị "đá ra khỏi group".

Chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Không ít người bật cười trước tình cảnh éo le của nữ diễn viên, bởi chỉ một phút lỡ lời, cô đã phải nhận về cái kết không thể ngờ tới.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc từng úp mở chuyện đoàn phim Chị Chị Em Em 3 sẽ có hoạt động cinetour tại Hà Nội. Tuy nhiên, có lẽ vì thông tin chưa đến thời điểm được công bố chính thức nên màn tiết lộ sớm của nữ diễn viên đã dẫn đến câu chuyện bị "đá ra khỏi group" như cô chia sẻ.

Đáng chú ý, thay vì lo lắng cho tình cảnh của Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều khán giả lại tranh thủ trêu chọc nữ diễn viên. Bên dưới bài đăng nói về tin buồn liên quan đến chuyện bị "đá ra khỏi group", hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện, khiến câu chuyện càng trở nên thú vị.

Một số khán giả để lại bình luận: "Cỡ dị còn làm muốn không lại chị", "Lỡ bị đá rồi thì leak hết đi chị", "Chị spoil luôn nào ra Hà Nội đi để tụi em đón",...

Thay vì lo lắng cho tình cảnh của Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều khán giả lại tranh thủ trêu chọc nữ diễn viên.

Có thể thấy, câu chuyện buồn của Ninh Dương Lan Ngọc lại vô tình trở thành niềm vui của đông đảo người hâm mộ. Thậm chí, không ít khán giả còn hài hước khuyến khích nữ diễn viên tiếp tục tiết lộ thêm thông tin về lịch trình cinetour, bởi dù sao cô cũng đã bị "đá ra khỏi group".

Dẫu vậy, qua cách kể chuyện dí dỏm của Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều người cho rằng đây chỉ là một tình huống vui giữa nữ diễn viên và ê-kíp phim, thay vì mâu thuẫn nghiêm trọng như cách diễn đạt có phần gây tò mò ban đầu.

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đang nhận được sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3. Những thông tin liên quan đến dự án, đặc biệt là lịch trình giao lưu giữa dàn diễn viên và khán giả, cũng đang được người hâm mộ quan tâm.

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đang nhận được sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3.

Riêng với Ninh Dương Lan Ngọc, dù vừa gặp phải sự cố đau lòng vì lỡ tiết lộ thông tin, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả thích thú bởi tính cách gần gũi, hài hước. Và biết đâu, sau câu chuyện lần này, cô sẽ phải cẩn thận hơn mỗi khi muốn bật mí điều gì đó về dự án mới.