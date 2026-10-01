Tin buồn cho người muốn mua sớm iPhone Duo

iPhone Duo khi gập lại. Ảnh: Bloomberg.

Trang Jiemian News (Trung Quốc) dẫn lời nguồn tin từ chuỗi cung ứng Foxconn cho biết tỷ lệ iPhone Duo đạt chuẩn sau giai đoạn lắp ráp hiện chỉ nhỉnh hơn 60%. Điều này đồng nghĩa sản lượng ban đầu của thiết bị có thể thấp hơn dự kiến.

Thông tin được chia sẻ trước khi iPhone Duo mở đặt trước ngày 16/10. Dựa trên tiêu chuẩn chất lượng hiện tại của Apple, có thể mất từ 6 tháng đến một năm để dây chuyền đạt hiệu suất tối ưu.

Nguồn tin cho biết Foxconn đang liên tục điều chỉnh máy móc, quy trình lắp ráp và thông số trong quá trình sản xuất hàng loạt iPhone Duo. Các đối tác cũng đang chờ xem Apple có nới lỏng một số tiêu chuẩn chất lượng để đẩy nhanh tiến độ hay không.

Theo nguồn tin này, tỷ lệ sản phẩm lỗi thấp không hoàn toàn đến từ một công nghệ cụ thể, mà là do Apple lần đầu sản xuất smartphone gập. Dây chuyền sản xuất cần được điều chỉnh liên tục trong quá trình vận hành thực tế nhằm tối ưu hóa máy móc.

Vấn đề không chỉ đến từ khâu lắp ráp cuối cùng. Theo Jiemian News, tấm nền OLED gập và linh kiện bản lề do Samsung Display cung cấp cũng có tỷ lệ thành phẩm thấp, bên cạnh giao hàng trễ và thay đổi thiết kế.

Tình trạng trên khiến đơn vị lắp ráp có ít thời gian tinh chỉnh dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, Apple được cho từng thử nghiệm vật liệu kim loại lỏng cho một số bộ phận bản lề, song đã phải xem xét lại khi iPhone Duo chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

"Nếu nguyên vật liệu hoặc quá trình sản xuất linh kiện bị thay đổi giữa chừng, các nhà cung cấp sẽ cần thu thập mẫu, kiểm tra và sản xuất lại, không thể tăng sản lượng ngay lập tức", một nhà phân tích trong chuỗi cung ứng nói với Jiemian News.

Ngay cả khi không điều chỉnh thiết kế, màn hình gập và bản lề cũng không dễ sản xuất. So với smartphone dạng thanh thông thường, chúng đòi hỏi vật liệu, cấu trúc và cách lắp ráp mới, khiến việc kiểm soát lỗi trong toàn bộ quy trình sản xuất trở nên khó khăn hơn.

Một nguồn tin khác tiết lộ rằng Apple đặt mục tiêu có khoảng 6-8 triệu iPhone Duo trong các kho hàng toàn cầu cho năm nay. Để so sánh, iPhone Pro và Pro Max có sản lượng khoảng 20-30 triệu chiếc suốt vòng đời.

Trong một bài viết khác, MyDrivers cho biết một đơn vị gia công đã hỏi ý kiến Apple nên ưu tiên tỷ lệ thành phẩm hay tăng sản lượng.

Trang tin này nhận định việc đẩy mạnh công suất có thể tạo ra nhiều thiết bị đạt chuẩn hơn, nhưng cũng dẫn đến tỷ lệ sản phẩm lỗi cao, chi phí xử lý phế phẩm tăng lên.

iPhone Duo được Apple ra mắt ngày 9/9. Thiết bị dự kiến mở đặt trước tại một số quốc gia trên toàn cầu ngày 16/10 trước khi lên kệ vào 23/10. Sản phẩm có giá khởi điểm 2.000 USD tại Mỹ, và 65 triệu đồng ở Việt Nam.

Đây là iPhone mỏng nhất từ trước tới nay iPhone Duo được Apple giới thiệu trong sự kiện rạng sáng 10/9, mỏng hơn cả iPhone Air của năm ngoái.