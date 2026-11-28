Chelsea thua trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Rạng sáng 28/11 (giờ Việt Nam), Chelsea thua Nottingham Forest 2-3 trên sân City Ground. Igor Jesus mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 5, trước khi Morgan Gibbs-White nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền đầu hiệp hai.

Morgan Gibbs-White ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trong chiến thắng 3-2 của Nottingham Forest trước Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Emmanuel Emegha rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Chelsea, nhưng Gibbs-White sau đó hoàn tất cú đúp để đưa Nottingham Forest dẫn 3-1. Emegha ghi bàn thứ hai ở phút 89, song Chelsea không thể tìm được bàn gỡ và phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Sông Lam Nghệ An nối dài chuỗi bất bại lên 9 trận

Tối 27/11, Sông Lam Nghệ An đánh bại Ninh Bình 1-0 trên sân Vinh ở vòng 9 V-League 2026/27. Luizao ghi bàn duy nhất ở phút 22, giúp đội bóng xứ Nghệ vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ hai. Đây là trận thứ chín liên tiếp Sông Lam Nghệ An bất bại tại giải mùa này.

Sông Lam Nghệ An thắng Ninh Bình 1-0 trên sân Vinh ở vòng 9 V-League.

Cùng vòng đấu, Nam Định hòa Công an Hà Nội 0-0 trên sân Thiên Trường. Kết quả này giúp Nam Định giữ ngôi đầu và duy trì khoảng cách 5 điểm với đội bóng thủ đô.

Vòng 9 tiếp tục trong ngày 28/11 với ba trận. Lúc 18h, Công an TP.HCM gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Bình Dương, còn Bắc Ninh tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Việt Yên. Lúc 19h15, Hà Nội FC gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.