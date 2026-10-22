Timothée Chalamet bị Kylie Jenner gây áp lực chuyện kết hôn, nguyên nhân liên quan đến Kendall Jenner?

Theo MyDaily dẫn nguồn Page Six ngày 21/10, nữ người mẫu Kylie Jenner được cho là đã sẵn sàng tiến đến hôn nhân với bạn trai Timothée Chalamet. Tuy nhiên, nam diễn viên Hollywood dường như vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho bước ngoặt quan trọng này.

Một nguồn tin tiết lộ: "Kylie đã sẵn sàng đính hôn và cô ấy cũng nói rõ với Timothée rằng hôn nhân là một phần trong tương lai mà cô ấy mong muốn cho cả hai".

Nữ người mẫu Kylie Jenner được cho là đã sẵn sàng tiến đến hôn nhân với bạn trai Timothée Chalamet.

Theo người này, Kylie Jenner không đưa ra tối hậu thư hay yêu cầu bạn trai phải lập tức trao nhẫn đính hôn. Tuy nhiên, nữ người mẫu đã thể hiện rõ mong muốn của mình và hy vọng Timothée Chalamet có thể sớm đưa ra quyết định. Chính điều đó được cho là đang tạo nên áp lực nhất định đối với nam diễn viên.

Nguồn tin tiếp tục chia sẻ: "Timothée cũng yêu Kylie và nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng anh ấy chưa đến giai đoạn sẵn sàng quyết định kết hôn".

Đáng chú ý, người này còn nhận định nếu Timothée Chalamet cầu hôn trong thời gian tới, quyết định ấy có thể xuất phát từ áp lực phải đưa mối quan hệ tiến xa hơn, thay vì vì bản thân anh đã thực sự sẵn sàng. Dù vậy, đây mới chỉ là những tiết lộ từ nguồn tin giấu tên, chưa phải xác nhận chính thức của hai nhân vật chính.

Bên cạnh sự khác biệt trong quan điểm về hôn nhân, câu chuyện còn được cho là liên quan đến Kendall Jenner - chị gái Kylie Jenner. Thời gian gần đây, Kendall Jenner và nam diễn viên Jacob Elordi liên tục thu hút sự chú ý trước những thông tin về mối quan hệ tình cảm ngày càng nghiêm túc.

Theo nguồn tin, Kylie Jenner có phần ghen tị và sốt ruột khi chứng kiến chuyện tình của chị gái tiến triển, bởi cô đã hẹn hò Timothée Chalamet lâu hơn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đính hôn.

Bên cạnh sự khác biệt trong quan điểm về hôn nhân, câu chuyện còn được cho là liên quan đến Kendall Jenner - chị gái Kylie Jenner.

Thậm chí, những người thân cận được cho là nhận định Kendall Jenner và Jacob Elordi có khả năng tiến đến hôn nhân trước Kylie Jenner và Timothée Chalamet. Nguồn tin còn đưa ra sự so sánh giữa hai cặp đôi.

Theo đó, Jacob Elordi - nam diễn viên nổi tiếng qua loạt phim Euphoria, được mô tả là đang dành nhiều tâm huyết cho mối quan hệ với Kendall Jenner.

Trong khi đó, Kylie Jenner và Timothée Chalamet được cho là vẫn duy trì chuyện tình theo hướng thoải mái, vui vẻ và chưa đặt ra những cam kết cụ thể về hôn nhân. Những thông tin này nhanh chóng khiến đời sống tình cảm của hai chị em nhà Jenner tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2023, sau khi nữ người mẫu chia tay rapper Travis Scott vào đầu năm cùng năm. Trước đó, Kylie Jenner có hai người con với Travis Scott. Sau khi kết thúc mối quan hệ với nam rapper, cô dần công khai xuất hiện bên Timothée Chalamet tại nhiều sự kiện.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2023.

Dù đã có thời gian dài gắn bó, cả hai vẫn khá kín tiếng khi đề cập trực tiếp đến những kế hoạch lâu dài. Hiện tại, Kylie Jenner và Timothée Chalamet chưa lên tiếng xác nhận những thông tin liên quan đến áp lực kết hôn.

Vì vậy, câu chuyện nữ người mẫu mong muốn đính hôn, trong khi bạn trai chưa sẵn sàng, vẫn chỉ dừng ở mức thông tin được truyền thông quốc tế dẫn lại từ nguồn tin riêng.

Dẫu vậy, những tiết lộ này tiếp tục khiến công chúng tò mò về tương lai mối quan hệ giữa Kylie Jenner và Timothée Chalamet, một trong những cặp đôi nổi tiếng được quan tâm tại Hollywood.