Timor Leste tăng cường ứng phó tội phạm mạng, ma túy và buôn người

Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. Ảnh tư liệu: Việt Dũng/PV TTXVN tại Singapore

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Lực lượng Phòng vệ Timor Leste (F-FDTL), Cảnh sát Quốc gia (PNTL), Cảnh sát Khoa học Điều tra Hình sự (PCIC) và Cơ quan Tình báo Quốc gia (SNI).

Theo Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão, Timor Leste đang xây dựng một cơ chế ứng phó rộng hơn đối với tội phạm xuyên quốc gia, trong đó tội phạm mạng và các đường dây lừa đảo trực tuyến được đặt trong mối liên hệ với tình trạng buôn người. Chính phủ nước này đã thông qua Kế hoạch quốc gia tổng hợp giai đoạn 2026-2031 phòng, chống các mạng lưới lừa đảo tài chính xuyên quốc gia, tội phạm mạng có tổ chức và buôn người, với sự tham gia của cơ quan tình báo, thực thi pháp luật, tài chính và kiểm soát biên giới.

Tại Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến ở Campuchia cuối tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Francisco da Costa Guterres cho biết nhà chức trách Timor Leste đã phát hiện các trường hợp buôn người liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Hơn 50 lao động được phát hiện không có hộ chiếu, trong khi một số người bị lừa về tính chất công việc và sau đó bị ép tham gia các hoạt động phi pháp.

Trong nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, ngày 24/9 Timor Leste đã ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Chính phủ nước này cũng đang xây dựng luật về tội phạm mạng, thành lập Ủy ban liên bộ về an ninh mạng và số hóa dịch vụ công, đồng thời tăng hợp tác với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL) và các đối tác quốc tế.

Việc Timor Leste đồng thời xử lý tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn người và ma túy cho thấy trọng tâm an ninh của nước này đang mở rộng từ các vấn đề truyền thống sang những loại tội phạm có tính xuyên biên giới và ngày càng gắn với không gian số.