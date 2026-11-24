Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira giới thiệu những món ăn truyền thống của đất nước mình tới bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. (Ảnh: Anh Tuấn)

Chia sẻ cảm nhận về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện trong quảng bá bản sắc văn hóa, thúc đẩy giao lưu và tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia.

Đặc biệt, với tư cách thành viên mới nhất của ASEAN, Timor-Leste trân trọng cơ hội góp mặt tại hoạt động giao lưu văn hóa do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức, qua đó đưa những nét đặc sắc của đất nước và con người Timor-Leste đến gần hơn với công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira. (Ảnh: Yến Vi)

Theo Đại sứ, mỗi món ăn đều mang dấu ấn riêng, phản ánh sự phong phú trong truyền thống, phong tục và đời sống của từng dân tộc.

“Thông qua ẩm thực, chúng ta có thể thấy được sự phong phú, đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới. Chính sự đa dạng ấy lại có khả năng gắn kết con người với nhau”, Đại sứ João Pereira chia sẻ.

Từ góc nhìn đó, nhà ngoại giao Timor-Leste nhấn mạnh, giá trị của Liên hoan còn được thể hiện qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi và tình cảm mà công chúng dành cho con người, văn hóa của các quốc gia tham dự.

Bởi đằng sau mỗi món ăn còn là câu chuyện về những con người đã tạo nên và gìn giữ hương vị ấy.

“Khi thưởng thức một món ăn, chúng ta cũng sẽ nhớ đến những người đã chế biến nên món ăn ấy. Đó là lý do tôi nói rằng, ẩm thực mang lại hòa bình”, Đại sứ bày tỏ.

Mang tinh thần giao lưu và sẻ chia ấy đến Liên hoan năm nay, Timor-Leste giới thiệu những món ăn truyền thống phản ánh bản sắc dân tộc cùng dấu ấn giao thoa văn hóa trong lịch sử đất nước.

Sắc màu ẩm thực xứ đảo Timor-Leste

Katupa, món ăn truyền thống của Timor-Leste. (Nguồn: Menuella)

Nổi bật trong số đó là katupa (cơm gói lá dừa), món ăn truyền thống được chế biến từ gạo và dầu dừa, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội và những ngày vui của người dân Timor-Leste.

Bên cạnh đó là torta de batata (bánh khoai tây), món ăn mang ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực Bồ Đào Nha, với nguyên liệu chủ yếu gồm khoai tây, phô mai cùng các loại thịt hoặc cá.

Theo Đại sứ, món ăn có thể được chế biến với cá ngừ để phù hợp với nhu cầu và sở thích của thực khách, trong đó có những người tuân thủ chế độ ăn Halal.

Thực đơn còn có feijoada (món đậu hầm với thịt), caldeirada (món hầm từ cá hoặc hải sản) và những món rau chế biến từ đu đủ, nguyên liệu quen thuộc trong đời sống ẩm thực Timor-Leste.

Sự kết hợp giữa những món ăn bản địa và các hương vị chịu ảnh hưởng từ bên ngoài phần nào phản ánh tính đa dạng trong văn hóa ẩm thực của quốc gia Đông Nam Á này.

Ngoài các món ăn truyền thống, gian hàng Timor-Leste còn giới thiệu hương vị cà phê Arabica đặc trưng. Đại sứ João Pereira cho biết, trong khi Việt Nam nổi tiếng với cà phê Robusta, Timor-Leste lại có thế mạnh về Arabica nhờ điều kiện địa hình nhiều đồi núi, qua đó mang đến cho thực khách thêm một trải nghiệm về văn hóa cà phê của đất nước.

Từ những trải nghiệm với ẩm thực Việt Nam, nhà ngoại giao Timor-Leste cũng nhận thấy nhiều điểm gần gũi giữa hai quốc gia, đặc biệt trong cách sử dụng nguyên liệu và gìn giữ những tập quán ẩm thực truyền thống.

Đơn cử, thịt lợn là nguyên liệu phổ biến trong chế biến món ăn của cả Việt Nam và Timor-Leste, góp phần tạo nên những hương vị quen thuộc trong bữa cơm thường ngày.

Hai nước cũng có nét tương đồng trong văn hóa thưởng thức rượu truyền thống, với những loại rượu được sử dụng trong các dịp lễ hội và sinh hoạt cộng đồng.

Qua những điểm tương đồng ấy, Đại sứ João Pereira nhận định, sự gần gũi giữa các nền văn hóa có thể bắt đầu từ những điều bình dị trong đời sống.

Dù mang những hương vị và phong tục riêng, mỗi quốc gia đều có thể tìm thấy sự đồng điệu thông qua những câu chuyện được sẻ chia bên bàn ăn.