Timeline đầy đủ vụ 'ồn ào' khiến hai tuyển thủ PUBG Việt Nam bị 'ban nick' vĩnh viễn

Tóm tắt chung: Khởi điểm tranh cãi: Tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026, hai tuyển thủ Himass và TanVuu bị nữ streamer Soopi (Hàn Quốc) tố gian lận "đá stream" sau khi bị họ hạ gục.

Diễn biến & Xử lý vội vàng: BTC PUBG vội vàng truất quyền thi đấu của hai tuyển thủ Việt Nam khiến dư luận phẫn nộ. Dù sau đó KRAFTON công khai xin lỗi vì thiếu sót trong khâu quy định và vận hành, truyền thông Hàn Quốc vẫn đưa tin tiêu cực gây tranh cãi gay gắt.

Kết cục & Phản ứng: KRAFTON chốt án phạt khóa tài khoản và cấm thi đấu vĩnh viễn Himass và TanVuu. Cộng đồng eSports Việt Nam, các streamer lớn và tổ chức chủ quản đồng loạt lên tiếng phản đối án phạt và bảo vệ hai tuyển thủ.

Sự cố tranh cãi liên quan đến hai tuyển thủ Himass và TanVuu tại giải đấu giao hữu PUBG Asia Stars 2026 đã trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày qua. Xuất phát từ một cáo buộc từ đối thủ Hàn Quốc, vụ việc nhanh chóng leo thang thành làn sóng phẫn nộ dữ dội và hiện tại là "án phạt" khiến dư luận tranh cãi. Dưới đây là đầy đủ các sự kiện chính đã diễn ra xoay quanh vụ "ồn ào" PUBG Asia Stars 2026.

17/9/2026: Khởi tranh PUBG Asia Stars 2026

Giải đấu sự kiện giao hữu PUBG Asia Stars 2026 chính thức diễn ra với sự tham gia của các streamer/tuyển thủ khu vực Châu Á. Đội Việt Nam gồm nhiều cái tên nổi tiếng trong giới như DjChip, Dev Nguyen, Rambo, Nhism, Himass, TanVuu...

Do đây là giải đấu giải trí, quy định về thông tin bên ngoài chưa rõ ràng. Trước trận, phía tuyển thủ Việt Nam đã hỏi đại diện Ban tổ chức (BTC) về việc xem sóng trực tiếp ("đá stream") và nhận được sự xác nhận cho phép/không cấm.

18/9/2026: Sự cố va chạm & tố cáo từ nữ streamer Hàn Quốc

Trong trận đấu, Himass và TanVuu khai thác thông tin công khai trên stream để bao vây và hạ gục Soopi (nữ streamer thuộc Gen.G, đội Hàn Quốc). Bức xúc vì bị hạ gục, Soopi công khai tố cáo hai tuyển thủ Việt Nam gian lận "đá stream" ngay trên sóng và gửi khiếu nại lên BTC.

19/9/2026 - 20/9/2026: Án phạt vội vàng & sự phẫn nộ từ cộng đồng

Chưa qua xác minh cặn kẽ và giải thích rõ ràng, BTC PUBG vội vàng đưa ra quyết định truất quyền thi đấu của Himass và TanVuu, đồng thời tước danh xưng PUBG Vietnam Partner. Hành động xử ép này khiến cộng đồng PUBG Việt Nam dậy sóng.

Nhiều streamer (trong đó có cả các đồng đội trong cuộc thi) lẫn người hâm mộ đồng loạt lên tiếng bảo vệ hai tuyển thủ, kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của PUBG/KRAFTON vì cách xử lý bất công.

20/9/2026: Nữ streamer tung bằng chứng phản pháo

Soopi tiếp tục đăng tải video lên YouTube nhằm đưa ra bằng chứng về cáo buộc "đá stream". Tuy nhiên, động thái này không làm xoa dịu dư luận mà ngược lại còn khiến cộng đồng gamer Việt Nam phẫn nộ hơn vì cô cũng bị phát hiện có hành vi xem thông tin stream tương tự nhưng không bị xử lý.

21/9/2026: Truyền thông Hàn Quốc đưa tin cáo buộc tuyển thủ Việt Nam gian lận

Bản tin của đài jBTC đăng tải video về vụ việc trong đó gán những cụm từ "gian lận" cho phía hai tuyển thủ Việt Nam. Đoạn tin tức trở thành tâm điểm thổi bùng lên tranh cãi giữa netizen Việt Nam và Hàn Quốc trên mạng xã hội.

22/9/2026: Krafton phát thông báo xin lỗi công khai

Trưởng bộ phận truyền thông PUBG (Yoon Soo-jin) và đại diện Tập đoàn Krafton đăng tải thông báo xin lỗi chính thức. Krafton thừa nhận "hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã làm trầm trọng thêm sự cố" do không quy định rõ ràng luật thi đấu ngay từ đầu.

Phía nhà tổ chức cũng thừa nhận xử lý vội vàng, thiếu minh bạch và không giải thích rõ ràng cho hai bên bằng tiếng Hàn/Việt, cũng như thiếu sót trong khâu vận hành giải đấu làm dồn áp lực lên cá nhân các tuyển thủ. Tiếp đó, KRAFTON xác nhận sẽ điều tra và sớm đưa ra quyết định xử lý.

23/9/2026: KRAFTON công bố biện pháp xử lý và có động thái từ bỏ thị trường Việt Nam

Krafton đưa ra quyết định kỷ luật chính thức sau khi rà soát lại dữ liệu, đó là khóa tài khoản và cấm thi đấu vĩnh viễn Himass và TanVuu tại toàn bộ hệ thống giải đấu eSports chính thức.

Trước đó trong tối 22/9, thông tin này được cho là đã được thông báo đến hai tuyển thủ qua cuộc họp kín cùng phía chủ quản, dẫn đến hành động xóa PUBG: Battlegrounds khỏi máy của cả hai trong đêm.

Hiện tại, cộng đồng người chơi eSports Việt Nam đang vô cùng bức xúc trước thông báo từ KRAFTON. Trang PUBG: Battlegrounds triếng Việt trên Facebook đã "bay màu" và một loạt những tên tuổi cộm cán trong cộng đồng (như Độ Mixi, Rambo, DjChip...) đồng loạt lên tiếng bảo vệ, ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ hai tuyển thủ.

Ngoài ra, phía Anyone's Legend và GAM x TE PUBG - đơn vị quản lý của Himass và TanVuu đã đăng bài viết nêu rõ "sự bất lực", nhưng đồng thời khẳng định sẽ sát cánh bên Himass lẫn TanVuu trong hành trình sắp tới.