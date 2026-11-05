Tìm vợ lúc rạng sáng, cảnh tượng bên trong ô tô khiến chồng không giữ được bình tĩnh

Theo Channel NewsAsia (CNA), vụ việc xảy ra vào khoảng 3h10 ngày 28/4/2018 tại khách sạn Fragrance Hotel Kovan, trên đường Upper Serangoon, Singapore.

Người đàn ông cầm lái chiếc ô tô được xác định là Desmond Koh Wee Boon, khi đó 34 tuổi. Người phụ nữ đi cùng anh đã có gia đình. Trong khi đó, chồng của người phụ nữ, 27 tuổi, từ lâu đã nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng.

Theo lời công tố viên David Lee tại tòa, người chồng đã nhờ một người bạn cùng theo dõi vợ. Hai người chia nhau vị trí, một người chờ ở con hẻm phía sau khách sạn, người còn lại ngồi trong ô tô đỗ phía trước.

Ảnh chụp màn hình từ Google Street View về khách sạn Fragrance Hotel Kovan.

Sau khi chờ khoảng 1-2 giờ, người chồng nhìn thấy vợ cùng Desmond Koh bước lên một chiếc ô tô đỗ dọc đường Sireh Place. Anh lập tức tiến đến, đập vào kính chắn gió và cửa sổ phía ghế lái, yêu cầu hai người xuống xe để nói chuyện. Tuy nhiên, thay vì làm theo, Desmond Koh quyết định lái xe bỏ đi trong khi người chồng vẫn đang bám vào cửa xe phía tài xế.

Người chồng liên tục hét lên yêu cầu tài xế dừng lại nhưng chiếc ô tô vẫn tiếp tục di chuyển khoảng 40 m trước khi rẽ sang một con đường khác. Cú rẽ bất ngờ khiến người đàn ông bị hất văng xuống mặt đường.

Chưa dừng lại, người chồng tiếp tục đuổi theo chiếc xe. Khi chiếc ô tô dừng lại phía sau một phương tiện khác, anh nhanh chóng trèo lên nắp capo.

Desmond Koh một lần nữa nhấn ga. Người đàn ông phải bám chặt vào kính chắn gió khi chiếc xe tiếp tục lao đi khoảng 250 m đến tòa nhà Singtel trên đường Upper Serangoon.

Tại đây, người vợ xuống xe và tìm cách thuyết phục chồng rời khỏi chiếc ô tô. Tuy nhiên, người đàn ông không đồng ý, tiếp tục bám trên kính chắn gió. Chiếc xe sau đó đi qua nhiều tuyến đường, gồm Upper Serangoon Road, Upper Paya Lebar Road, Hougang Avenue 3 và Defu Lane 10.

Trong quá trình này, một tài xế Grab cùng hành khách phát hiện người đàn ông đang bám trên kính chắn gió chiếc ô tô nên lập tức gọi cảnh sát. Theo lời khai tại tòa, tài xế Grab và hành khách còn chứng kiến Desmond Koh nhiều lần đánh lái ở tốc độ cao, phanh đột ngột nhằm hất người đàn ông xuống đường. Chiếc xe cũng vượt qua một số đèn đỏ.

Cảnh sát cuối cùng tìm thấy và chặn chiếc ô tô trên đường Serangoon Avenue 3 vào khoảng 3h40 cùng ngày. Khi người vợ và người bạn của chồng đến nơi, người phụ nữ lập tức hỏi thăm tình nhân có ổn không. Nghe thấy vậy, người chồng tức giận hét lên, chất vấn vì sao vợ không quan tâm đến mình trước.

Cả Desmond Koh và người chồng đều bị bắt giữ. Người chồng sau đó được đưa đến bệnh viện vì ngất xỉu do thở quá nhanh trong thời gian bị cảnh sát tạm giữ. Tuy nhiên, anh được thả và không phải đối mặt với cáo buộc nào.

Theo CNA, tổng cộng Desmond Koh đã lái xe ít nhất 7 km, có lúc đạt tốc độ 70 km/h trong khi người chồng vẫn bám trên kính chắn gió.

Tại phiên tòa ngày 2/10/2019, Desmond Koh nhận tội thực hiện hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Công tố viên cho biết người chồng là bên có hành vi gây hấn trước, song nhấn mạnh bị cáo đã có nhiều cơ hội dừng xe nhưng không thực hiện.

Thẩm phán Christopher Goh nhận định việc lái xe trong khi có người bám trên nắp capo là hành động liều lĩnh. Những lần phanh đột ngột càng khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

Cuối cùng, Desmond Koh bị tuyên phạt 11 tuần tù giam và cấm lái xe trong 2 năm.