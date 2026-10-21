Tìm việc gần hơn từ những kết nối số

Giới thiệu việc làm đến người lao động với nhiều hình thức. (Ảnh: TT cung cấp)

Tìm việc qua mạng, bớt những chuyến đi

Sau nhiều lần đổi việc, chị Phạm Thị Thu Nhàn (SN 1985, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tìm đến website của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (TT DVVL). Thông tin về vị trí tuyển dụng, yêu cầu và chế độ đãi ngộ công khai giúp chị lựa chọn công việc phù hợp.

Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, chị Nhàn từng làm cho một phòng khám tại huyện Cư Kuin trước đây. Khoảng 3 - 4 năm trước, phòng khám chuyển về huyện Krông Năng (cũ). Nơi làm việc quá xa nhà, chị đành nghỉ việc.

Chị Nhàn cho biết, sau khi nghỉ chị cũng tìm được một số công việc nhưng chưa ổn định. Có nơi mức lương thấp, có nơi không trả lương, khiến chị thêm cân nhắc trước mỗi lựa chọn mới.

Ngày hội việc làm tại phường Thành Nhất. (Ảnh: TT cung cấp)

Từng biết đến trung tâm khi một người bạn nhờ đăng ký tìm việc, chị Nhàn nhớ lại địa chỉ này và tìm kiếm thông tin. Chị được giới thiệu 4 - 5 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, kèm yêu cầu công việc và chế độ đãi ngộ. Tháng 9/2026, chị nộp hồ sơ, vào thử việc tại một công ty trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

“Tôi tìm hiểu, đăng ký qua website của trung tâm, không phải đến trụ sở, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại” chị Nhàn nói.

Còn với chị H’ Lêsa Kbuôr (SN 1984, phường Tân Lập), sự hỗ trợ của trung tâm mở ra cơ hội trở lại làm công nhân sau thời gian thu nhập bấp bênh.

Nghỉ việc tại một công ty từ năm 2022, chị làm việc tại nhà nhưng thu nhập thiếu ổn định. Năm 2025, chị tìm đến trung tâm, được giới thiệu việc làm rồi lựa chọn làm công nhân sản xuất nước uống tại Khu công nghiệp Tân An với thu nhập khoảng 6 - 7,5 triệu đồng/tháng.

Hai hoàn cảnh cho thấy nhu cầu khác nhau của người tìm việc: Người cần thông tin để đăng ký từ xa; người cần tư vấn, giới thiệu vị trí phù hợp.

Đổi mới từ cách tiếp cận đến chất lượng kết nối

Từ nhu cầu thực tế của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (TT DVVL) mở rộng các kênh tiếp cận, đổi mới quy trình tư vấn để kết nối việc làm thuận tiện, phù hợp hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng Giới thiệu việc làm (TT DVVL tỉnh Đắk Lắk), thay đổi rõ nhất trong quá trình hiện đại hóa là chuyển từ tiếp nhận chủ yếu tại trụ sở sang phục vụ qua nhiều kênh, kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Bên cạnh website, trung tâm sử dụng fanpage, Zalo và triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia từ tháng 4/2026.

“Người lao động có thể đăng ký tìm việc, tra cứu thông tin tuyển dụng qua điện thoại thông minh, máy tính mà không phụ thuộc vào giờ hành chính”, bà Thắm cho biết.

Qua các kênh này, người lao động đăng ký tìm việc, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng. Trung tâm đối chiếu kỹ năng, kinh nghiệm, địa bàn, mức lương mong muốn để tư vấn vị trí phù hợp và hẹn lịch phỏng vấn. Theo đó, quy trình đổi mới giúp rút ngắn khoảng 30% - 50% thời gian xử lý hồ sơ; số lần đi lại giảm từ 3 - 4 lần xuống còn 0 - 1 lần, tùy trường hợp.

Người dân được hướng dẫn tìm hiểu việc làm trên điện thoại thông minh. (Ảnh: TT cung cấp)

Để bảo đảm chất lượng thông tin, cán bộ trung tâm kiểm tra mã số thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh và xác minh nhu cầu tuyển dụng trước khi đăng tải. Nội dung phải rõ vị trí, mức lương, chế độ bảo hiểm và môi trường làm việc. Bộ phận chuyên trách thường xuyên liên hệ doanh nghiệp, cập nhật nhu cầu mới và đóng những vị trí đã tuyển đủ.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm ghi nhận hơn 70.500 lượt người được tư vấn về việc làm, nghề nghiệp, xuất khẩu lao động; số người được giới thiệu việc làm là 8.700 lượt người, trong đó 6.000 lượt người có việc làm. Cả năm 2025, số người được giới thiệu là 12.200, số người có việc làm là 3.100. Theo đơn vị, tỷ lệ có việc làm trong số người được giới thiệu tăng từ 25,4% của năm 2025 lên 67% trong 9 tháng năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa vẫn gặp khó khi hạ tầng công nghệ và kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh của một bộ phận lao động vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Nhiều công đoạn kiểm tra, nhập dữ liệu vẫn do cán bộ thực hiện thủ công trên các ứng dụng.

Theo lãnh đạo trung tâm, đơn vị đẩy mạnh phối hợp với các xã, phường đưa thông tin tuyển dụng đến thôn, buôn, tổ dân phố; tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, tư vấn trực tiếp. Người lao động được hướng dẫn tạo hồ sơ, quét mã QR và tra cứu công việc.

Thời gian tới, ưu tiên chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thị trường lao động, kết nối các phần mềm, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đối soát, phân tích và gợi ý việc làm. Trung tâm đề xuất nâng cấp hạ tầng, bồi dưỡng kỹ năng số cho tư vấn viên để hỗ trợ người lao động hiệu quả hơn.