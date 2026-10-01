Tìm tung tích thi thể người phụ nữ được phát hiện tại bờ biển ở Huế

Ngày 1/10, tin từ UBND Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), người dân vừa phát hiện thi thể một phụ nữ tại khu vực bờ biển trên địa bàn.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Xã Chân Mây - Lăng Cô.

Khoảng 5h45 cùng ngày, người dân trong lúc đi thể dục tại khu vực bãi biển thuộc thôn Lăng Cô phát hiện một thi thể nằm sát bờ biển nên thông báo Công an xã Chân Mây - Lăng Cô.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nữ. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy rõ rệt, thời gian tử vong được xác định khoảng 24-48 giờ.

Nạn nhân khoảng 60-70 tuổi, cao khoảng 1,42m, người gầy, mặc áo dài tay màu xanh dương và quần dài màu đen.

Hiện Công an xã Chân Mây - Lăng Cô thông báo đến công an các xã, phường và địa phương liên quan để phối hợp rà soát, xác định lai lịch, tìm thân nhân của nạn nhân.