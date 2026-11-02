Tìm tung tích thi thể nam giới phát hiện ở vùng biển Phú Quốc

Theo đó, vào khoảng 12h45, ngày 28/10, tàu cá mang số hiệu KG - 90766-TS do ông Nguyễn Văn Toán là Thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại vùng biển đặc khu Phú Quốc. Khi ở vị trí có tọa độ N10o12600 - E103o317.600 thì tàu cá thu cào để thu hoạch cá.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân.

Trong lúc đang thu cào, các ngư phủ phát hiện 1 tử thi là nam giới, không rõ nhân thân lai lịch, khoảng 40 tuổi, không mặc quần áo, dính vào bên trong đục cào. Sau khi phát hiện ông Toán cùng các ngư phủ đưa tử thi trên lên tàu, đưa đến đặc khu Phú Quốc để trình báo sự việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông báo ai là thân nhân hoặc người biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm nhân dạng nêu trên thì liên hệ Điều tra viên Trương Phương Duy, số điện thoại: 0888345330 để phối hợp xử lý.