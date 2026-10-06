Tìm trai trẻ đi du lịch sau khi chồng qua đời, người phụ nữ không ngờ đến loạt rắc rối phía sau

Theo The Independent, người phụ nữ tên Marianne Flippo, 49 tuổi, đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Manhattan, kiện người đàn ông Greggory Blaine Starr, 38 tuổi. Trong đơn kiện, bà cáo buộc người đàn ông này cùng một nhân viên của công ty môi giới đã lợi dụng tình cảm và hoàn cảnh của mình để khiến bà chuyển hàng triệu USD vào tài khoản chung.

Flippo là góa phụ của Chad Flippo, một lập trình viên từng làm việc cho Roblox. Chồng bà qua đời vào tháng 8/2024, để lại cho bà một khối tài sản đáng kể.

Sau biến cố, Flippo tìm một người đồng hành cho chuyến đi Italy và được giới thiệu với Starr thông qua Cowboys4Angels, dịch vụ cung cấp nam giới làm bạn đồng hành.

Ban đầu, Flippo trả khoảng 27.000 USD để Starr đi cùng bà trong chuyến đi. Theo lời kể trong hồ sơ vụ kiện, bà khi đó không có ý định bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sau chuyến đi, hai người dần trở nên thân thiết.

Đến tháng 12/2025, Starr chuyển tới căn hộ của Flippo ở khu Upper West Side, New York. Theo hồ sơ, Flippo tiếp tục trả tiền để Starr dành thời gian riêng cho bà, trong đó có khoản 368.000 USD cho bốn tháng, sau đó thêm 90.000 USD để gia hạn.

Marianne Flippo và Greggory Starr xuất hiện thân mật tại một bữa tiệc ở New York vào tháng 12/2025. Ảnh: BFA

Từ chuyện tình cảm đến khoản tiền gần 6 triệu USD

Theo lời Flippo trong hồ sơ kiện, bước ngoặt xảy ra khi bà đang hồi phục sau phẫu thuật và phải sử dụng nhiều loại thuốc. Bà cho rằng tình trạng sức khỏe, cùng những tổn thương tinh thần sau khi chồng qua đời, khiến bản thân dễ bị tác động.

Flippo cáo buộc Starr nói rằng anh ta muốn hoàn toàn ở bên bà nhưng cần phải chấm dứt các hợp đồng với Cowboys4Angels. Theo lời bà, Starr cho biết cần khoảng 10 triệu USD để mua lại các hợp đồng này.

Flippo đồng ý và ký một thỏa thuận vào tháng 2/2026. Sau đó, bà tìm cách chuyển 10 triệu USD nhưng giao dịch đầu tiên bị ngân hàng JPMorgan Chase chặn vì lo ngại có dấu hiệu gian lận. Một giao dịch khác cũng gặp vấn đề tương tự.

Theo đơn kiện, thay vì chuyển tiền trực tiếp cho công ty môi giới, Starr hướng dẫn Flippo mở một tài khoản chung tại Charles Schwab.

Sau đó, Flippo thực hiện nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 5,95 triệu USD, vào tài khoản đứng tên cả hai.

Bà cáo buộc Starr sau đó chuyển khoảng 5,7 triệu USD sang tài khoản chỉ đứng tên mình.

Khi luật sư riêng của Flippo xem xét thỏa thuận, họ bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu bà làm rõ khoản tiền lớn mà mình dự định chi cho Starr. Theo hồ sơ, đây là thời điểm Flippo bắt đầu nhận ra rằng mối quan hệ có thể không giống như những gì bà từng tin tưởng.

Trong đơn kiện, Flippo cho rằng mình đã bị thao túng về tâm lý và chỉ sau đó mới nhận ra những gì xảy ra. Bà yêu cầu tòa buộc Starr trả lại số tiền gần 6 triệu USD cùng các chi phí liên quan.

Người đàn ông bị kiện phủ nhận lừa đảo

Starr bác bỏ cáo buộc. Trả lời The Independent, ông cho rằng mối quan hệ giữa hai người là tình cảm thực sự. Trong các hồ sơ pháp lý, Starr cũng cho rằng hai người từng bàn đến chuyện kết hôn và phủ nhận việc ép buộc Flippo ký thỏa thuận.

Theo New York Post, Starr thừa nhận đã sử dụng một phần số tiền nhưng nói rằng tiền được chi cho các khoản phục vụ Flippo, cuộc sống chung và hoạt động từ thiện. Ông cũng cho rằng bản thân mới là người bị đối xử tệ trong mối quan hệ.

Vụ việc tiếp tục có diễn biến đáng chú ý vào đầu tháng 10. Ngày 1/10/2026, luật sư của Flippo cáo buộc Starr đã chuyển hơn 1 triệu USD tới một tài khoản ở Dubai và rời Mỹ. Phía Starr phủ nhận việc bỏ trốn, cho rằng ông chỉ đang đi du lịch. Thẩm phán Manhattan khi đó vẫn duy trì lệnh phong tỏa khẩn cấp đối với tài sản của Starr trong lúc vụ việc được xem xét.

Đến ngày 4/10/2026, một thẩm phán New York ra phán quyết bác yêu cầu của Flippo về việc tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận số tiền của Starr. Thẩm phán Lyle Frank cho rằng Flippo chưa chứng minh được mình đủ điều kiện để nhận biện pháp khẩn cấp mà bà yêu cầu. Tòa cũng xem xét các đoạn ghi âm được phía Starr cung cấp, trong đó dường như cho thấy Flippo hiểu và tự nguyện thừa nhận nội dung thỏa thuận.

Phán quyết này không đồng nghĩa vụ kiện đã kết thúc hay tòa xác định Flippo không bị lừa. Tranh chấp giữa hai bên vẫn tiếp tục được giải quyết tại tòa.