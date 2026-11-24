Tìm trả tài sản thất lạc cho hành khách
Ngày 23-11, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã tìm và trả lại chiếc túi xách bên trong có 200 triệu đồng cho hành khách để quên tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.
Trước đó, anh K.T.H. (trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nhưng do sơ suất nên để quên túi xách trong lúc nhận hành lý. Khi phát hiện tài sản bị thất lạc, anh H. quay lại sân bay và trình báo với kíp trực an ninh hàng không. Tiếp nhận thông tin, Đội An ninh hàng không đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc túi xách và trao trả đầy đủ tài sản cho anh H.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tim-tra-tai-san-that-lac-cho-hanh-khach-post361438.html