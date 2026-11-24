Lực lượng An ninh hàng không trao trả tài sản cho hành khách.

Trước đó, anh K.T.H. (trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nhưng do sơ suất nên để quên túi xách trong lúc nhận hành lý. Khi phát hiện tài sản bị thất lạc, anh H. quay lại sân bay và trình báo với kíp trực an ninh hàng không. Tiếp nhận thông tin, Đội An ninh hàng không đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc túi xách và trao trả đầy đủ tài sản cho anh H.