Tìm thị trường tiêu thụ cuối năm

Sản phẩm cà phê chồn của Công ty TNHH MTV Thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Vinacivet Coffee (xã Thuận Lợi) trưng bày tại sự kiện Digifest Đồng Nai 2026.

Tuy nhiên, sức mua tăng không đồng nghĩa đầu ra tự động rộng mở. Trước áp lực cạnh tranh, yêu cầu ngày càng cao của hệ thống phân phối và những biến động quốc tế tác động, DN phải chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng kênh tiêu thụ và chuẩn bị nguồn hàng phù hợp để tận dụng cơ hội kinh doanh cuối năm.

Thị trường sôi động

Thị trường những tháng cuối năm thường sôi động hơn nhờ nhu cầu mua sắm phục vụ lễ hội, Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Các nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống, may mặc, quà tặng cùng dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch có thêm dư địa tăng trưởng. Đây cũng là giai đoạn các nhà bán lẻ đẩy mạnh chương trình khuyến mại, mở rộng danh mục hàng hóa và tìm kiếm nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 10 tháng của năm 2026 đạt hơn 6,6 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,9%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%; du lịch lữ hành tăng 18,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,7%. Kết quả này cho thấy thị trường nội địa tiếp tục duy trì đà tăng, tạo thêm cơ hội cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo các DN, khi thị trường ngày càng cạnh tranh, chủ động tìm đầu ra phải trở thành công việc thường xuyên, gắn với từng khâu từ sản xuất, hoàn thiện sản phẩm đến phân phối. Ðây là nền tảng để DN không chỉ tận dụng mùa mua sắm cuối năm mà còn duy trì thị trường ổn định trong năm tiếp theo.

Ở thị trường quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận quy mô tăng mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng của năm 2026 vượt mốc 1 ngàn tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), thông thường nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm, nhất là vào các dịp lễ, Tết. DN sẽ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch, qua đó tạo thêm động lực cho thị trường. Tuy nhiên, các yêu cầu cũng đặt ra ngày càng khắt khe hơn, từ thị hiếu khách hàng đến sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước. Do đó, các DN phải tự nâng cao năng lực tiếp cận thị trường. Với thị trường trong nước, hàng hóa phải cạnh tranh về giá, mẫu mã, chất lượng và khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu tiêu dùng. Trong khi đó, ở thị trường xuất khẩu, các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, môi trường, lao động và trách nhiệm chuỗi cung ứng ngày càng được chú trọng.

Nỗ lực tìm đầu ra

Đây là thời điểm kinh doanh quan trọng trong năm, việc tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị cho sản xuất trong thời gian cao điểm đòi hỏi sự chủ động của các DN. Cùng với chợ truyền thống và hệ thống cửa hàng, DN ngày càng quan tâm đến siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến. Mỗi kênh có yêu cầu riêng về giá, quy cách sản phẩm, hồ sơ chất lượng, giao nhận và chính sách bán hàng. Việc lựa chọn đúng kênh, thay vì dàn trải nguồn lực, sẽ giúp DN tiết kiệm chi phí và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp Đồng Nai kết nối giao thương tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026

Theo ông Võ Văn Mạnh Em, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Domilk (xã An Phước), những tháng qua, đại diện công ty đến các thị trường trong nước cũng như các nước lân cận để tham gia những sự kiện kết nối thương mại nhằm mở rộng tệp khách hàng. Bên cạnh các kênh phát triển thị trường truyền thống, công ty còn đẩy mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử…

Trong nỗ lực mở rộng thị trường, việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và hệ thống phân phối có ý nghĩa thiết thực. Trong tháng 10-2026, Sở Công thương tổ chức hoạt động kết nối cung - cầu giữa các DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với Tập đoàn Central Retail Việt Nam (Trung tâm thương mại GO!) với 42 đơn vị tham gia. Các đơn vị có cơ hội giới thiệu sản phẩm, làm việc trực tiếp với đội ngũ thu mua của hệ thống phân phối, tập trung vào những nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống và sản phẩm địa phương. Ông Trương Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại - dịch vụ nông nghiệp Như Hoàng (xã Thọ Sơn) cho hay: Các sự kiện gặp gỡ, kết nối sẽ tạo điều kiện để nhà sản xuất làm việc với nhà mua hàng, từ đó mở ra cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp cận đối tác và tìm kiếm khách hàng tiêu thụ. Bên cạnh hạt điều, hợp tác xã dự kiến phát triển thêm các dòng cà phê; đồng thời chuẩn bị lượng hàng phục vụ thị trường Tết tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Tương tự, ông Lê Thành Công, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ xuất khẩu cà phê Mộc Mr Công (phường Long Khánh) chia sẻ: DN đang làm việc với một số đối tác Trung Quốc và bắt đầu xuất khẩu sản phẩm qua thị trường này. Việc tiếp cận bộ phận thu mua, tìm hiểu tiêu chuẩn đầu vào, nhu cầu ngành hàng và kế hoạch kinh doanh của đối tác là cơ sở để các nhà sản xuất điều chỉnh sản phẩm, hoàn thiện quy trình và nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng.