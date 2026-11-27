Ngày 27/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 23 - 27/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh - đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình tìm kiếm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện được bọc trong tăng võng. Cùng với đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Các hài cốt liệt sĩ được quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Ngay sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 để bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, đến nay, tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước (xã Triệu Phong) đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực nói trên.