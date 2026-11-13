Tìm thấy xe máy của du khách Kuwait mất liên lạc ở Sa Pa

Ngày 13/11, Công an phường Sa Pa cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng huy động khoảng 250 người tổ chức tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (51 tuổi, quốc tịch Kuwait).

Công an phường Sa Pa đang phối hợp với các lực lượng huy động khoảng 250 người tổ chức tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (51 tuổi, quốc tịch Kuwait).

Trước đó, ngày 5/11, ông Khalid Aldawoud đến lưu trú tại Green Sapa Homestay. Sáng 7/11, du khách thuê xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78 rồi rời đi. Sau đó, gia đình và người thân mất liên lạc với ông.

Nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait vào tối 10/11, Công an phường Sa Pa đã khẩn trương xác minh, triển khai các phương án tìm kiếm.

Đáng chú ý, tối 12/11, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe máy tại khu vực Ô Quý Hồ. Tuy nhiên, đến sáng 13/11, tung tích du khách vẫn chưa rõ.

Hiện khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và lực lượng hỗ trợ đang rà soát khu vực Sín Chải, hồ Thác Bạc và địa bàn giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn.

Công an phường Sa Pa đề nghị người dân, du khách có thông tin liên quan đến ông Khalid Aldawoud khẩn trương thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác tìm kiếm.