Tìm thấy thiếu nữ 15 tuổi bị khiếm thính, mất tích sau gần 18 giờ rời nhà

Ngày 26/10, cháu Giáp Thị Hoài Nhung (SN 2011, trú tại thôn Tân Tiến, xã Quang Trung, TP Bắc Ninh), bị khiếm thính bẩm sinh và mất tích từ đêm 24/10, đã được tìm thấy an toàn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cháu Nhung được phát hiện tại phường Phượng Sơn, TP Bắc Ninh.

Hiện, sức khỏe và tinh thần của cháu đã ổn định. Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cháu an toàn về với gia đình.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Giáp Văn Đông, bố của em Giáp Thị H.N., cho biết gia đình đã tìm thấy con gái vào khoảng 18h ngày 25/10, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm.

Theo anh Đông, chiều 24/10, gia đình đón N. từ trường về nhà. Buổi tối, em vẫn sinh hoạt bình thường, ăn cơm, tắm giặt như mọi ngày. Đến khoảng 22h, N. vẫn thức cùng em gái.

Tuy nhiên, khoảng 0h ngày 25/10, em tự ý lấy xe đạp của bà nội rồi rời khỏi nhà mà không thông báo với gia đình.

Gia đình đón em N.

Đến khoảng 5h cùng ngày, khi thức dậy, người thân phát hiện N. không có ở nhà nên lập tức tìm kiếm quanh khu vực sinh sống và những nơi em thường lui tới nhưng không có kết quả.

Sau đó, gia đình đến Công an xã Quang Trung trình báo, cung cấp thông tin để lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Thông tin về N. cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của đông đảo người dân.

Khoảng 18h ngày 25/10, một giáo viên tại trường nơi N. theo học phát hiện em đang đạp xe một mình ở khu vực phường Phượng Sơn. Nhận ra học trò, người này giữ em lại và nhanh chóng thông báo cho gia đình.

“May mắn là thầy giáo nhận ra và giữ cháu lại được. Nếu là người lạ, có thể cháu sẽ không nghe theo. Khi hoảng sợ, cháu càng có xu hướng đi nhanh hơn nếu có người đuổi theo”, anh Đông chia sẻ.

Theo gia đình, N. đang theo học tại một trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính ở TP Bắc Ninh. Do bị khiếm thính bẩm sinh, em chủ yếu giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu tại trường và nhắn tin qua điện thoại khi liên lạc với bạn bè.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến con gái tự ý rời khỏi nhà, anh Giáp Văn Đông cho biết, qua những thông tin gia đình nắm được, N. có thể đã cùng một số bạn rủ nhau bỏ đi. Tuy nhiên, gia đình chưa có đủ thông tin để xác định chính xác lý do.

Anh Đông cho biết trước đó, N. vẫn sử dụng điện thoại nhắn tin với bạn bè như bình thường.

Sau khi N. được tìm thấy, các thầy cô giáo cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện em được cho nghỉ ngơi tại nhà vài hôm để ổn định tâm lý trước khi trở lại trường.

“Sức khỏe và tinh thần của cháu bình thường, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Gia đình đang chăm sóc để cháu bình tĩnh trở lại”, anh Đông cho biết.

Trước đó, Công an xã Quang Trung phát đi thông báo tìm kiếm em Giáp Thị H.N. (SN 2011, trú tại thôn Tân Tiến, xã Quang Trung, TP Bắc Ninh).

Sau khi em được tìm thấy an toàn tại khu vực phường Phượng Sơn, lực lượng công an gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng, người dân và cộng đồng mạng đã tích cực chia sẻ thông tin, cung cấp manh mối hỗ trợ tìm kiếm.