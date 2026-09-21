Tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước trên sông Dinh

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 9 giờ 30 phút ngày 21-9, lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy thi thể em N.Đ.A.T (sinh năm 2013, trú Tổ dân phố 1, phường Bảo An) - nạn nhân bị đuối nước tại khu vực sông Dinh, phường Bảo An vào chiều 19-9.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên sông Dinh.

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại cửa biển.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 19-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) nhận được tin báo từ Công an phường Bảo An về trường hợp đuối nước của em T. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đã điều động 1 xe tải, 1 ca nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Đặc công nước 5, Đội Cứu hộ tình nguyện Nam Khánh Hòa, lực lượng quân sự phường Bảo An và Nhân dân địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 21-9, nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể tại khu vực hạ nguồn sông Dinh, thuộc cửa biển phường Đông Hải, lực lượng chức năng đã cùng gia đình nhanh chóng có mặt để xác minh. Qua nhận dạng, gia đình xác nhận đây chính là em N.Đ.A.T. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.