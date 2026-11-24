Cầu Chìm, nơi nạn nhân T. gặp nạn.

Trước đó, ngày 20-11, anh T. điều khiển xe máy về nhà, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, gia đình liên lạc nhưng không được, nghi có chuyện chẳng lành nên trình báo chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng trích xuất camera, phát hiện anh T. điều khiển xe máy đi xuống cầu Chìm (xã Tiên Phước), đến giữa cầu thì không thấy đèn xe sáng, các camera khác ở phía đối diện không thấy anh T. đi qua bên kia cầu. Nghi ngờ nạn nhân bị nước cuốn trôi, lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm đến chiều 23-11 mới tìm thấy.