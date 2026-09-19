Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 nhảy cầu ở Thái Nguyên

Tối 19/9, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Linh Sơn (Thái Nguyên), cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu Bến Tượng.

Theo ông Tuấn, khoảng trưa cùng ngày, người dân phát hiện một nữ sinh ngồi tại hành lang cầu Bến Tượng, bắc qua sông Cầu, nối phường Phan Đình Phùng với phường Linh Sơn. Sau đó, nữ sinh này nhảy xuống sông.

Thi thể nữ sinh lớp 11 được lực lượng chức năng tìm thấy lúc 18h35, cách cầu Bến Tượng khoảng 150m. Ảnh: Ngọc Ánh

Tại hiện trường, nữ sinh để lại một xe đạp điện dưới gầm cầu và thẻ học sinh trên cầu.

Qua xác minh, nạn nhân là Đỗ Hoàng N. (SN 2010, trú tại tổ dân phố 20, phường Linh Sơn), học sinh lớp 11, Trường THPT Đồng Hỷ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp triển khai tìm kiếm dưới sông. Đến 18h35, thi thể nữ sinh được tìm thấy cách cầu Bến Tượng khoảng 150m.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục theo quy định.