Tìm thấy thi thể nữ sinh cấp 3 nhảy cầu Bến Tượng

Ngày 19.9, thông tin từ UBND phường Linh Sơn (Thái Nguyên), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu Bến Tượng xuống sông Cầu vào trưa cùng ngày.

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, nữ sinh này ngồi trên lan can cầu Bến Tượng, nối phường Phan Đình Phùng với phường Linh Sơn rồi bất ngờ nhảy xuống sông Cầu.

Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách cầu Bến Tượng khoảng 150m

Nữ sinh để lại một chiếc xe đạp điện dưới gầm cầu và một thẻ học sinh trên cầu, nhận được thông tin, lực lượng chức năng được huy động khẩn trương tìm kiếm nạn nhân tại khu vực sông Cầu.

Danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Hoàng N (SN 2010), trú tại tổ dân phố 20, phường Linh Sơn, hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT Đồng Hỷ.

Đến 18h35 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nữ sinh trên sông Cầu, cách cầu Bến Tượng khoảng 150m.