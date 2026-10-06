Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau vụ lật thuyền trên sông Lam

Sáng 6.10, UBND xã Vạn An cho biết, thi thể bà N.T.H. được lực lượng tìm kiếm phát hiện trên sông Lam, cách vị trí xảy ra vụ lật thuyền khoảng 2km về phía hạ lưu.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ, thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện công tác tìm kiếm người còn lại trong vụ tai nạn vẫn được tiếp tục. Nạn nhân được xác định là ông N.C.H., 54 tuổi, chồng bà H.

Các lực lượng chức năng đang tổ chức rà soát dọc tuyến sông, tập trung vào khu vực hạ lưu và những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà N.T.H

Trước đó, khoảng 14h ngày 2.10, vợ chồng ông N.C.H. và bà N.T.H. sử dụng thuyền di chuyển trên sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Kim Bảng, để rà tìm phế liệu. Trong quá trình hoạt động trên sông, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả hai người rơi xuống nước và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17h cùng ngày, chiếc thuyền gặp nạn được trục vớt, tuy nhiên hai người trên thuyền vẫn chưa được tìm thấy.

Những ngày sau đó, hàng chục người thuộc các lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ tổ chức tìm kiếm dọc sông Lam. Các phương tiện được huy động để rà soát nhiều khu vực, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm theo hướng hạ lưu.

Công việc cứu hộ gặp nhiều trở ngại do nước sông chảy mạnh, thời tiết không thuận lợi và phạm vi tìm kiếm ngày càng rộng. Việc nạn nhân có thể bị dòng nước cuốn đi cũng khiến lực lượng chức năng phải liên tục mở rộng các khu vực rà soát.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro luôn tiềm ẩn đối với người dân thường xuyên hoạt động trên sông, nhất là trong điều kiện dòng nước biến động. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại, với mong muốn sớm đưa nạn nhân trở về với gia đình.