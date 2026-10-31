Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi lên núi bắt ốc ở Phú Thọ

Chiều 31/10, theo tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, sau nhiều giờ tìm kiếm tại khu vực núi Quèn Trác, thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, xã Yên Thủy, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Y. vào chiều 31/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 29/10, bà Y., trú tại thôn Tiền Phong, xã Yên Thủy, lên núi Quèn Trác để bắt ốc. Đến khoảng 7h ngày 30/10, gia đình không thấy bà trở về nên tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến 7h30 ngày 31/10, gia đình trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin từ Công an xã Yên Thủy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CA.

Hai xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, chó nghiệp vụ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lạc Thủy, Lạc Sơn và Lương Sơn được triển khai, phối hợp với công an địa phương, chính quyền và người dân tổ chức rà soát khu vực.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình núi Quèn Trác phức tạp, hiểm trở, có nhiều vị trí khó tiếp cận. Các lực lượng đã khoanh vùng, phân chia khu vực tìm kiếm, sử dụng phương tiện chuyên dụng và chó nghiệp vụ để rà soát những hướng có khả năng nạn nhân đã di chuyển qua.

Đến 15h30 ngày 31/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Y. tại vị trí cách chân núi Quèn Trác khoảng 2,5km đường bộ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.