Tìm thấy thi thể người phụ nữ đi ô tô bị nước cuốn ở Đồng Nai

Sáng 24-9, lực lượng chức năng phường Bình Long, TP Đồng Nai phát hiện thi thể bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai) tại khu vực hồ Xa Cát, phường Bình Long, sau hơn 40 giờ tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn ở Đồng Nai. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 22-9, sau trận mưa lớn, ô tô 5 chỗ màu trắng của bà L. bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi trên đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, phường Bình Long.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng huy động ca nô, xuồng chuyên dụng, flycam cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ rà soát khu vực hồ và các tuyến thoát nước. Trưa 23-9, lực lượng phát hiện một điện thoại di động cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 50m.