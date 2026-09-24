Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi khi lái ô tô qua khu vực hồ Xa Cát

Ngày 24/9, theo ông Đặng Hoàng Thái, Chủ tịch UBND phường Bình Long (TP Đồng Nai), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ đi ô tô bị nước cuốn trôi tại địa phương.

Nạn nhân là chị T.T.B.L (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai), đây là người đã bị nước cuốn trôi tại khu vực hồ Xa Cát chiều tối 22/9.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Như tin đã đưa, trước đó vào khoảng 17h ngày 22/9, một cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long ngập sâu.

Tại đường Sư Vạn Hạnh, đoạn qua khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP Đồng Nai), lực lượng quân sự, an ninh trật tự cơ sở và các đơn vị liên quan tổ chức cứu nạn.

Các lực lượng tập trung rà soát khu vực hồ Xa Cát, hệ thống thoát nước, những điểm ngập sâu và vị trí có dòng nước chảy mạnh. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, nước đục, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp. Lực lượng chức năng cũng huy động flycam, ca nô và các thiết bị chuyên dụng mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sau hơn 40 giờ tìm kiếm liên tục, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đưa vào bờ. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, trục vớt chiếc ô tô của nạn nhân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, mưa lớn khiến nước từ thượng lưu dồn về, làm mực nước tại đập Sở Nhì, hồ Xa Cát dâng cao và tràn qua khu vực đập.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân, đồng thời theo dõi diễn biến mực nước và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực bị ảnh hưởng.