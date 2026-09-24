Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi cùng ô tô ở Đồng Nai

Ngày 24/9, ông Đặng Hoàng Thái, Chủ tịch UBND phường Bình Long (TP Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi tại địa phương.

Nạn nhân là chị B.L (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai), người bị nước cuốn trôi tại khu vực hồ Xa Cát vào chiều tối 22/9.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại khu vực hồ Xa Cát, phường Bình Long. Ảnh: DK

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long ngập sâu. Tại đường Sư Vạn Hạnh, đoạn qua khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP Đồng Nai), lực lượng quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Phạm vi tìm kiếm tập trung tại khu vực hồ Xa Cát, hệ thống thoát nước, các điểm ngập sâu và những vị trí có dòng nước chảy mạnh.

Sau hơn 40 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ ô tô bị nước cuốn trôi. Ảnh: DK

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, nước đục, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp. Các lực lượng đã huy động flycam, ca nô cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sau hơn 40 giờ liên tục tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã phát hiện thi thể nạn nhân và đưa vào bờ. Hiện các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, trục vớt chiếc ô tô bị nước cuốn trôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, mưa lớn khiến lượng nước từ thượng lưu dồn về, làm mực nước tại đập Sở Nhì và hồ Xa Cát dâng cao, tràn qua khu vực đập.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân, theo dõi chặt diễn biến mực nước, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại những khu vực bị ảnh hưởng.