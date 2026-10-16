Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Bảo Lâm 3

Lực lượng chức năng địa phương tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi gặp nạn khoảng gần 6km (Ảnh: CTV)

Sáng 16/10, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.T.T (48 tuổi) vào lúc 8h45 cùng ngày, tại khu vực hồ Hàm Thuận trên địa bàn xã.

Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên con suối thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, gần 6km. Sau khi đưa thi thể lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, trong ngày 15/10, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng xã Bảo Lâm 3 tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, hai địa phương và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể người mất tích . (Ảnh: CTV).

Hơn 50 người được huy động tìm kiếm dọc con suối bắt nguồn từ thôn Đoàn Kết, chảy qua thôn Đa Mi 1 rồi đổ ra hồ Hàm Thuận. Do địa hình suối dốc, có nhiều đá và cây bụi rậm, lực lượng cứu nạn phải sử dụng dây thừng để tiếp cận các vị trí hiểm trở, bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h30 ngày 14/10, bà N.T.T.T và bà N.T.S (43 tuổi), cùng trú tại thôn Đa Mi 1, xã La Dạ, vào khu vực miếu Ông Hổ thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3 để thăm vườn sầu riêng.

Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về suối chảy ra hồ Hàm Thuận. Khi hai người băng qua suối, dòng nước chảy xiết bất ngờ cuốn trôi cả hai. Bà N.T.S may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn bà N.T.T.T bị dòng nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm xuyên suốt, mở rộng phạm vi dọc dòng suối và khu vực hồ Hàm Thuận. Đến sáng 16/10, thi thể nạn nhân được tìm thấy, kết thúc gần 2 ngày tìm kiếm.