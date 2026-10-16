Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Ngày 16/10, lãnh đạo UBND xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bà N.T.T.T (48 tuổi) vào lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày tại khu vực hồ Hàm Thuận.

Bà T. là người đã bị lũ cuốn trôi trước đó.

Khu vực nơi thi thể người phụ nữ được tìm thấy.

Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại con suối thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3 gần 6km. Sau khi đưa thi thể lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, trong ngày 15/10, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng xã Bảo Lâm 3 tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Hơn 50 người được huy động tìm kiếm dọc con suối bắt nguồn từ thôn Đoàn Kết, chảy qua thôn Đa Mi 1 rồi đổ ra hồ Hàm Thuận. Do địa hình suối dốc, nhiều đá và cây bụi rậm, lực lượng cứu nạn phải sử dụng dây thừng để tiếp cận các vị trí hiểm trở, bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/10. Thời điểm này, bà N.T.T.T và bà N.T.S (43 tuổi), cùng trú tại thôn Đa Mi 1, xã La Dạ, vào khu vực miếu Ông Hổ thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3 để thăm vườn sầu riêng.

Do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về suối chảy ra hồ Hàm Thuận. Khi hai người băng qua suối, dòng nước chảy xiết bất ngờ cuốn trôi cả hai. Bà N.T.S may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn bà N.T.T.T bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, mở rộng phạm vi dọc dòng suối và khu vực hồ Hàm Thuận. Đến sáng 16/10, thi thể nạn nhân được tìm thấy, kết thúc gần 2 ngày tìm kiếm.