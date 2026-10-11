Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu.

Ngày 11/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với chính quyền địa phương đã phát hiện thi thể bà Hồ Thị Liêu cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5km về phía hạ nguồn.

Như Báo Xây dựng đưa tin, lúc 12h15 ngày 10/10, trên đường về nhà từ hướng bản K-Ai về nhà ở bản Bãi Dinh, bà Hồ Thị Liêu (SN 1976, dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá) bị nước lũ cuốn trôi.

Huy động hơn 200 người tìm phụ nữ bị nước cuốn ở Quảng Trị.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai đã điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân xã Dân Hóa huy động hơn 200 người, phối hợp tổ chức tìm kiếm hai bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.

Đến sáng nay, vào lúc 8h15 các lực lượng đã tìm thấy thi thể bà Liêu và đưa về gia đình tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai cũng đã thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình vượt qua khó khăn, tổ chức mai táng thân nhân và sớm ổn định cuộc sống.

VIDEO: Lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích.