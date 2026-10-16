Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Sáng 16/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà N.T.T.T (SN 1978, trú xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng) tại khu vực hồ Hàm Thuận, thuộc thôn Đa Mi 1, xã La Dạ.

Vị trí phát hiện thi thể cách nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi trên con suối thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, gần 6km. Sau khi đưa thi thể lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi cách hiện trường gần 6km.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 14/10, bà N.T.T.T cùng bà N.T.S (SN 1982), cùng trú tại thôn Đa Mi 1, xã La Dạ vào khu vực miếu Ông Hổ, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3 thăm vườn sầu riêng.

Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về suối chảy xiết. Khi hai người băng qua suối, dòng nước bất ngờ cuốn trôi cả hai. Bà S. may mắn bơi được vào bờ, còn bà T. bị nước cuốn mất tích.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm xuyên qua địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại hồ Hàm Thuận.