Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Đồng Nai

Thông tin từ Công an phường Bình Long (TP Đồng Nai), sau hơn 40 giờ tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối 22/9 tại khu vực hồ Xa Cát, khu phố Xa Cam, phường Bình Long.

Nạn nhân được xác định là bà T T.B.L (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai).

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm phương tiện bị nước lũ cuốn trôi.

Công tác tìm kiếm nạn nhân tại khu vực hồ Xa Cát, TP Đồng Nai. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long bị ngập sâu. Tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng quân sự, lực lượng ANTT ở cơ sở cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trong đó có flycam, đã được huy động nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Qua vụ việc trên, Công an phường Bình Long tiếp tục khuyến cáo người dân trong mùa mưa bão tuyệt đối không điều khiển phương tiện đi qua các khu vực ngập sâu, cầu tràn, nơi có dòng nước chảy xiết hoặc các tuyến đường đã được cảnh báo nguy hiểm.

Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.