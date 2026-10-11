Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở bản Bãi Dinh, Quảng Trị

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở bản Bãi Dinh. Video: Hoài Nam

Lúc 12 giờ 15 phút ngày 10-10, trên đường về nhà ở bản Bãi Dinh, bà H.T.L chẳng may bị nước lũ cuốn trôi. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân xã Dân Hóa và các thợ lặn tổ chức tìm kiếm hai bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Đến khoảng 8 giờ 15 phút sáng 11-10, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo thăm hỏi, chia buồn với thân nhân người bị nạn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai đã đến thăm, chia buồn, động viên gia đình vượt qua mất mát, khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.