Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở bản Bãi Dinh, Quảng Trị
Sáng 11-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà H.T.L (sinh năm 1976, dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị), cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5km.
Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở bản Bãi Dinh. Video: Hoài Nam
Lúc 12 giờ 15 phút ngày 10-10, trên đường về nhà ở bản Bãi Dinh, bà H.T.L chẳng may bị nước lũ cuốn trôi. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân xã Dân Hóa và các thợ lặn tổ chức tìm kiếm hai bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.
Đến khoảng 8 giờ 15 phút sáng 11-10, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai đã đến thăm, chia buồn, động viên gia đình vượt qua mất mát, khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tim-thay-thi-the-nguoi-phu-nu-bi-lu-cuon-o-ban-bai-dinh-quang-tri-post876009.html