Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích ở Quảng Trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đơn vị chủ động triển khai các phương án ứng phó, huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đáng chú ý, sáng 11/10, họ tìm thấy thi thể một phụ nữ bị nước cuốn trôi tại xã Dân Hóa. Nạn nhân là bà H.T.L. (sinh năm 1976, dân tộc Chứt, trú bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) bị nước cuốn trôi trưa 10/10 (khoảng 12h15) trên đường đi từ bản K-ai (cũ) sang bản Bãi Dinh.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà H.T.L. cách vị trí gặp nạn khoảng 2km. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Ngay sau khi nhận được tin báo bà L. gặp nạn, lực lượng chức năng cùng các cơ quan, ban, ngành địa phương huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực và thôn đội trưởng... tổ chức tìm kiếm dọc suối và các vùng lân cận.

Đến 8h15 ngày 11/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực suối, cách vị trí bị lũ cuốn trôi khoảng 2 km.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ 19h ngày 10/10 đến 11h ngày 11/10, địa phương còn mưa nhỏ vài nơi, tổng lượng mưa phổ biến khoảng 10-15mm.

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang ở mức dưới báo động 1. Riêng ở sông Kiến Giang, mực nước lúc 11h ngày 11/10 tại Lệ Thủy dưới báo động 2 và đang xuống chậm.

Hiện Quảng Trị giảm mưa nhưng nhiều vị trí còn bị ngập cục bộ, nước rút chậm. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Hiện có 2 điểm ngầm tràn tại Km23 và Km25 thuộc Quốc lộ 9B (Quảng Trị) bị ngập khoảng 50 cm. Đường từ bản Cây Cà cũ vào bản Trung Sơn (xã Trường Sơn) bị ngập sâu so với mặt cầu khoảng 1 m.

Ngầm mỏ đá Hòa Phát thuộc bản Xuân Tến (xã Trường Xuân cũ) bị ngập khoảng 50cm. Tại Km 34+900, tuyến Quốc lộ 9C xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 10m³, gây ách tắc giao thông, các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua khu vực.

Các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang - Rìn Rìn (xã Trường Sơn) đang bị chia cắt giao thông do nước dâng và ảnh hưởng của sạt lở tại các tuyến đường.

Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Trường Ninh đi Trường Sơn xảy ra sạt lở đất, đá tại khu vực taluy gây chia cắt giao thông trên tuyến.

Tại xã Bắc Trạch có 4 tuyến đường giao thông liên thôn bị ngập từ 40-60 cm, một khu vực dân cư bị ngập cục bộ đến 1m. Xã Phong Nha bị ngập các ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn ở thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen.

Các tuyến đường ở thôn Mỹ Vinh (xã Lệ Ninh) đang ngập khoảng 35-40cm, hiện tại trời không mưa, nước rút. Tuyến đường từ xóm Hà Môn đi Sen Nẫm (xã Bố Trạch) bị ngập sâu 0,5m, không thể lưu thông.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Sơn khắc phục sự cố sạt lở đất, cây đổ chắn ngang đường. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ những ngày qua, đơn vị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống phát sinh.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng, lực lượng dân quân phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, thu dọn cây đổ, giải phóng các tuyến đường bị ách tắc, hỗ trợ người dân đi lại an toàn; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh xa khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi có nguy cơ sạt lở.