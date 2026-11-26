Theo tạp chí PEOPLE, ngày 23/11, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Charleston (CCSO), bang Nam Carolina, thông báo bắt giữ Harry Capers III (42 tuổi) liên quan đến cái chết và sự mất tích của vợ là Adrean Capers.

Harry đối mặt với các cáo buộc giết người, xâm phạm thi thể và sở hữu vũ khí trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội bạo lực.

Adrean được trình báo mất tích vào tháng 3/2020, khi cô 31 tuổi. Thời điểm đó, người phụ nữ này đã có 3 con, trong đó con út mới được 2 tháng tuổi.

Adrean Capers đối tượng Harry Capers III mugshot. ↵

Ngày 9/5/2025, sau hơn 5 năm điều tra, cơ quan chức năng xác định Adrean nhiều khả năng mất tích tại nhà nghỉ Econo Lodge ở thị trấn Summerville, nhưng có thể đã bị sát hại tại hạt Charleston.

Ngày 11/6, các điều tra viên thực hiện lệnh khám xét khu đất thuộc sở hữu của cha Harry tại thị trấn Hollywood, bang Nam Carolina.

Với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ chuyên tìm kiếm thi thể, lực lượng chức năng phát hiện thi thể Adrean bên trong một bể phốt.

Cơ quan giám định pháp y hạt Charleston sau đó xác nhận danh tính nạn nhân thông qua hồ sơ nha khoa và những hình xăm còn nguyên vẹn trên cơ thể.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Harry từng chuyển đến các bang Texas, California và Florida trong 6 năm kể từ khi vợ mất tích. Gần đây nhất, người đàn ông này sinh sống tại hạt Gwinnett, bang Georgia.

Harry bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến hành vi gian lận và trộm cắp tài sản. Ngày 23/11, người này được dẫn độ về hạt Charleston và đưa vào Trung tâm giam giữ Sheriff Al Cannon.

Ngoài ra, Harry còn đối mặt với các lệnh bắt giữ liên quan đến cáo buộc gian lận tại hạt Berkeley và bắt cóc tại Summerville.

Chia sẻ với WCIV, bà Kemmie Beaton, mẹ của Adrean, cho biết con gái mình là người sống tình cảm, tốt bụng và hào phóng.

Trong khi đó, Kay Beaton, chị em gái của nạn nhân, cho biết Adrean đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình trưởng thành của các con.

Hiện Harry đang bị giam giữ để chờ phiên tòa tiếp theo.