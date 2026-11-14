Tìm thấy thi thể người đàn ông sau hai ngày mất tích trên sông Ba

Sau hai ngày đêm huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm trên diện rộng, đến 8h50’ sáng nay (14/11), thi thể người đàn ông mất tích khi đi câu cá khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ ở buôn Xây Dựng, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk đã được tìm thấy khi đang trôi dạt về phía hữu ngạn sông Ba thuộc địa phận Bãi Dinh, xã Đức Bình Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk dò tìm kiếm dấu tích ông Hồ Văn Xuân phía tả ngạn sông Ba.

Nạn nhân là ông Hồ Văn Xuân (SN 1971, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) rời nhà từ sáng sớm ngày 12/11 để đến khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ để câu cá. Đến khoảng 8h30’ sáng cùng ngày, người thân phát hiện ông Xuân mất tích nên trình báo Công an xã Suối Trai.

Công an xã Suối Trai cùng các lực lượng quân sự, dân quân và người dân địa phương đi dọc triền bờ sông Ba tìm kiếm nạn nhân Hồ Văn Xuân.

Ngay sau đó, Công an xã Suối Trai huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp Đội CC&CNCH khu vực 11 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cùng người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân trên diện rộng.

Đến khoảng 9h sáng nay, các lực lượng tìm kiếm cùng người dân xã Đức Bình Tây phát hiện thi thể ông Xuân trôi dạt phía hữu ngạn sông Ba, cách nơi nạn nhân mất tích khi đang câu cá khoảng 2km về phía hạ lưu thủy điện Sông Ba Hạ.