Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống lòng hồ ở Bù Đăng

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích dưới lòng hồ tại khu vực bến đò thuộc thôn Hưng Vượng, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, đêm 15/10.

Theo thông tin ban đầu, sáng 15/10, gia đình trình báo cơ quan chức năng về việc anh Võ Văn Cu mất tích, nghi rơi xuống lòng hồ phía sau nhà, thuộc khu vực bến đò ở thôn Hưng Vượng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực nghi xảy ra vụ việc.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng hồ rộng, lòng sông sâu, dòng chảy phức tạp, có nhiều hố nước sâu gây trở ngại cho việc tiếp cận và rà soát các vị trí. Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 cùng lực lượng tình nguyện đã liên tục tổ chức các đợt lặn tìm kiếm, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai các biện pháp cứu nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm từ ngày 15/10 đến 10 giờ 30 phút ngày 16/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn Cu. Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.