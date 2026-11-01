Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích tại hồ Tuyền Lâm

Tối 1/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể anh N.C.B. (35 tuổi, quê Cần Thơ). Trước đó, anh N.C.B mất tích khi bơi ra hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để lấy cần câu cá bị trôi.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể anh B. tối 1/11.

Chiều tối 29/10, anh B. cùng nhóm bạn đến hồ Tuyền Lâm vui chơi và câu cá. Trong lúc câu, một con cá lớn kéo cần câu trôi ra giữa hồ. Thấy vậy, anh B. bơi ra lấy lại cần câu nhưng không may bị đuối nước và mất tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng các lực lượng liên quan triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến tối 1/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.