Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi đánh cá ở Lâm Đồng

Ngày 11/11, Công an xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức tìm kiếm và trục vớt thi thể người đàn ông mất tích khi đi đánh cá tại khu vực Bàu Trước.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại khu vực Bàu Trước.

Lúc 5h45 ngày 10/11, Công an xã Hàm Liêm tiếp nhận tin báo của người dân về việc ông Bùi Thanh Tiến (SN 1968) đi đánh cá tại khu vực Bàu Trước từ khoảng 3h sáng nhưng chưa trở về.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Liêm huy động lực lượng rà soát khu vực, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai tìm kiếm.

Đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Tiến tại khu vực Bàu Trước, thôn Thuận Dân. Sau khi trục vớt, cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn đuối nước, đặc biệt khi đánh bắt cá, lao động hoặc di chuyển tại khu vực ao, hồ, sông, suối.

Người dân cần hạn chế hoạt động một mình tại những khu vực nước sâu, địa hình phức tạp, nhất là vào ban đêm; sử dụng áo phao, trang bị phương tiện bảo đảm an toàn và thông báo cho người thân về địa điểm, thời gian dự kiến trở về.

Khi phát hiện người gặp nguy hiểm dưới nước, cần nhanh chóng hô hoán, thông báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114 hoặc công an địa phương; sử dụng phao cứu sinh, dây, sào và các phương tiện hỗ trợ từ vị trí an toàn. Người dân không nên tự ý xuống nước cứu người khi không có kỹ năng và phương tiện bảo đảm an toàn, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.