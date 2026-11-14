Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi câu cá ở đập thủy điện

Ngày 14/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông Hồ Văn X. (SN 1971, trú thôn Trung Hoà, xã Sơn Hoà).

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 12/11, ông X. cùng một nhóm bạn đến câu cá tại khu vực bờ tràn Đập Thủy điện Sông Ba, thuộc buôn Xây Dựng, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, nhóm bạn không còn liên lạc được với ông X. Theo thông tin ban đầu, ông X. có khả năng bị trượt chân, rơi xuống nước và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Sơn Hòa đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa lớn, nước đục, dòng chảy xiết.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông X. tại khu vực sông Ba, thuộc xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk), cách vị trí mất tích khoảng 2km.