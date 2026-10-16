Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước ở Đồng Nai

Ngày 16/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP Đồng Nai phối hợp Công an xã Bù Đăng và các lực lượng liên quan đã tìm thấy thi thể nạn nhân là anh N.V.C. (SN 1988, ngụ xã Bù Đăng, TP Đồng Nai) nghi bị đuối nước tại sông Đắk Lấp.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.

Sáng 15/10, gia đình trình báo cơ quan chức năng về việc ông C. mất tích, nghi rơi xuống sông gần nhà, thuộc khu vực bến đò ở thôn Hưng Vượng.

Nhận được tin báo từ Công an xã Bù Đăng về một trường hợp mất tích nghi đuối nước, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm nạn nhân ở khu vực bến đò thôn Hưng Vượng.

Tại hiện trường ghi nhận diện tích mặt nước rộng lớn, dòng chảy xiết, lòng sông sâu, nhiều hố nước sâu kèm theo chướng ngại vật là cây gai rậm rạp dưới lòng sông.

Bất chấp điều kiện thời tiết và địa hình bất lợi, các chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 12 cùng lực lượng tình nguyện liên tục tổ chức các đợt lặn tìm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng người dân xung quanh mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực nghi ngờ.

Đến 10h30 ngày 16/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh C. tại khu vực lòng sông thuộc bến đò ở thôn Hưng Vượng.