Tìm thấy thi thể người đàn ông bị sét đánh mất tích trên sông Trường Giang

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, gần 22h ngày 9/10, ông Ph và vợ là bà Trần Thị D (SN 1984) đi đánh bắt cá bằng ghe trên sông Trường Giang đoạn gần cầu Tam Giang.

Nhiều lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm tung tích ông Ph.

Lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể ông Ph, đưa lên bờ.

Lúc này, ông Ph đang ngồi ở phía sau ghe thì bị sét đánh, bà D ngồi phía trước nghe sét đánh nên nhìn lại thấy ông Ph rơi xuống nước sau đó chìm dần xuống.

Quá hoảng loạn, bà D tri hô để mọi người đến ứng cứu và tìm kiếm ông Ph. Tuy nhiên, do khu vực xã Núi Thành từ đêm qua đến sáng nay có mưa rào ngắt quãng, thêm nữa khu vực sông Trường Giang nơi ông Ph gặp nạn rộng và sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 8h ngày 11/10, thi thể ông Ph được tìm thấy đoạn gần đường 129, ngang vịnh An Hòa, xã Núi Thành, cách vị trí ông Ph bị sét đánh không xa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.