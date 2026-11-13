Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn sau 3 ngày mất tích

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 10/11, anh Đ.M.H. đang trong quá trình thu lưới bắt cá trên sông Kôn đoạn gần cầu Suối Đục, thuộc xóm 2, thôn Bình Nghi, xã Tây Sơn thì không may bị nước cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo vụ việc, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ và 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Tây Sơn và các lực lượng liên quan tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Thi thể nổi trên sông Kôn thời điểm vừa được phát hiện.

Tuy nhiên, thời điểm này trên địa bàn có mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, diện tích tìm kiếm rộng khiến cho công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Các ngày tiếp theo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ở nhiều vị trí dọc sông Kôn nhưng không có kết quả. Đến 8h ngày 13/11, người dân phát hiện 1 thi thể nổi trên sông Kôn đoạn qua thôn Định Thiện, xã Tuy Phước Bắc nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa thi thể vào bờ, tiến hành xác minh danh tính nạn nhân là anh Đ.M.H. nên thực hiện các thủ tục theo quy định và thông báo cho gia đình đến nhận thi thể về lo hậu sự.