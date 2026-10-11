Tìm thấy thi thể người dân bị nước lũ cuốn trôi

Trước đó, vào lúc 12h15 ngày 10/10, bà Hồ Thị Liêu (SN 1976), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị trên đường về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm thi thể bà Hồ Thị Liêu.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân xã Dân Hóa tổ chức tìm kiếm hai bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng người dân tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu.

Đến sáng nay, vào lúc 8h15, các lực lượng đã tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu và tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.