Tìm thấy thi thể người dân bị nước lũ cuốn trôi
Trên đường về nhà, bà Hồ Thị Liêu, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng liên quan và người dân tìm kiếm, sáng nay phát hiện thi thể bà Liêu cách nơi bị lũ cuốn 2,5km phía hạ nguồn.
Trước đó, vào lúc 12h15 ngày 10/10, bà Hồ Thị Liêu (SN 1976), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị trên đường về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân xã Dân Hóa tổ chức tìm kiếm hai bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.
Đến sáng nay, vào lúc 8h15, các lực lượng đã tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu và tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tim-thay-thi-the-nguoi-dan-bi-nuoc-lu-cuon-troi-post824591.html