Tìm thấy thi thể ngư dân vụ chìm tàu cá ở Hà Tĩnh

Vào khoảng 10h ngày 31/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) trong vụ chìm tàu cá tại vùng biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Nạn nhân được phát hiện nằm trong cabin tàu đánh cá số hiệu HT-90377-TS bị chìm trước đó.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân mất tích những ngày qua.

Theo lực lượng tìm kiếm, những ngày qua thời tiết có mưa to và sóng lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Vị trí tàu đắm cách bờ 2 hải lý, ở độ sâu chừng 15m.

Ngay sau khi phát hiện thi thể ngư dân xấu số, lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Trước đó, khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ khi đang đánh bắt thủy sản thì bị hỏng máy rồi chìm trên vùng biển Thiên Cầm.

Lúc này trên tàu có 5 ngư dân. Trong đó, 3 người may mắn được ứng cứu an toàn. Ngư dân Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung) tử vong và được tìm thấy thi thể vào lúc 14h cùng ngày. Riêng ngư dân Nguyễn Văn Thế bị mất tích và đến sáng ngày 31/10 mới tìm thấy thi thể.