Tìm thấy thi thể ngư dân trong vụ chìm tàu cá trên biển Hà Tĩnh

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp cận vị trí tàu chìm để đưa thi thể ngư dân N.V.T vào bờ

Thiếu tá Hồ Thọ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tiếp cận vị trí tàu cá bị chìm để đưa thi thể ngư dân N.V.T vào bờ.

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 5 giờ 50 ngày 28-10, trên vùng biển xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh (cách bờ khoảng 2 hải lý) xảy ra tai nạn. Tàu cá của ngư dân L.V.L (sinh năm 1980, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh), mang BKS HT-90377-TS bị chìm khi đang trên đường vào cảng cá Cửa Nhượng.

Lực lượng chức năng tiếp cận vị trí tàu chìm

Lúc này, trên tàu có 5 ngư dân. Ba ngư dân được ứng cứu an toàn. Hai ngư dân mất tích là anh N.V.T (sinh năm 1976, trú tại xã Cẩm Hưng) và anh L.V.H (sinh năm 1988, trú tại xã Cẩm Trung).

Đến gần trưa 28-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh L.V.H tại khu vực tàu cá bị chìm, còn ngư dân N.V.T mất tích cho đến khi được tìm thấy thi thể vào sáng 31-10.