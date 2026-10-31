Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích sau 4 ngày chìm tàu cá trên biển Thiên Cầm

Lực lượng đồn biên phòng cùng chính quyền địa phương tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Cụ thể, vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 31/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ngư dân N.V.T tại khu vực tàu cá bị chìm. Sau 4 ngày tổ chức tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 28/10, tại vùng biển xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 2 hải lý xảy ra vụ chìm tàu cá mang số hiệu HT-90377-TS của ngư dân L.V.L (sinh năm 1980, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh).

Thời điểm gặp nạn, tàu đang trên đường vào cảng cá Cửa Nhượng. Do gặp sóng to, gió mạnh, tàu cá bị chìm khi trên tàu có 5 ngư dân; trong đó, 3 người được cứu sống an toàn, 2 ngư dân còn lại bị trôi dạt trên biển là anh N.V.T (sinh năm 1976, trú tại xã Cẩm Hưng) và anh L.V.H (sinh năm 1988, trú tại xã Cẩm Trung).

Đến trưa 28/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L.V.H tại khu vực tàu cá bị chìm. Thi thể ngư dân N.V.T được tìm thấy vào sáng 31/10.

Sau khi tiếp nhận thi thể nạn nhân, gia đình đã đưa về lo hậu sự. Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.