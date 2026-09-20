Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích ở Thanh Hóa

Cụ thể, chiều 20/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đ.V.T. (sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Hồ Phú, phường Hải Lĩnh, Thanh Hóa), người mất tích sau khi rơi xuống biển trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản gần bờ.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ông T.

Trước đó, sáng 19/9, ông T. đang thả lưới tại khu vực biển Lĩnh Nam, phường Hải Lĩnh thì không may rơi xuống biển và mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Các phương tiện và nhân lực được huy động để rà soát khu vực biển, tuy nhiên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra sự việc biển động, sóng lớn.

Khu vực biển nơi ông T. mất tích.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, người thân ông T. có mặt tại khu vực bờ biển, ngóng chờ tin tức và hy vọng ông được tìm thấy an toàn. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, đến chiều 20/9, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa thi thể ông T. vào bờ.

Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp với gia đình để lo hậu sự cho nạn nhân theo quy định.