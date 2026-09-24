Tìm thấy thi thể nghi phụ nữ bị nước cuốn cùng ôtô

Sáng 24/9, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hoàng Thái, Chủ tịch UBND phường Bình Long, TP Đồng Nai, cho biết: Khoảng 60 người thuộc nhiều lực lượng được huy động tổ chức tìm kiếm nạn nhân vụ ôtô bị nước cuốn trên địa bàn.

Thi thể nạn nhân xấu số đã được tìm thấy, các lực lượng tiến hành đưa thi thể lên bờ.

Đến khoảng 9h cùng ngày, tại hiện trường, các lực lượng tìm thấy một thi thể nghi là nạn nhân trong vụ việc kể trên. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, tìm kiếm.

Ngày 24/9, Công an phường Bình Long thông tin nạn nhân được xác định là chị T.T.B.L. (sinh năm 1980, thường trú khu phố Phú Thịnh, phường An Lộc, TP Đồng Nai).

Trước đó, ngày 22/9, địa bàn phường Bình Long xảy ra mưa lớn, nước đổ về sông suối, mạnh.

Khoảng 17h cùng ngày, tại đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, phường Bình Long, người dân phát hiện ôtô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng.

Các lực lượng tìm kiếm trên hồ Xa Cát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.Đồng Nai), lực lượng quân sự, dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm.

Các lực lượng đã huy động nhân lực và phương tiện chuyên dụng, tổ chức rà soát dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu, những vị trí có dòng nước chảy mạnh và khu vực hồ Xa Cát, để tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích trong vụ việc.