Tìm thấy thi thể nghi nam sinh mất tích tại miệng cống ở Hà Nội

Cụ thể vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân tại miệng cống thoát nước từ khu vực phố Viên ra sông Nhuệ. Đây cũng là khu vực được lực lượng chức năng và thợ lặn tập trung tìm kiếm trong quá trình triển khai các phương án tìm kiếm nam sinh mất tích.

Trước thời điểm tìm thấy nạn nhân, các thợ lặn đã phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm được cho là của nam sinh mất tích bên trong cống thoát nước, cách vị trí xảy ra sự việc hơn 100m. Chiếc mũ được phát hiện trong tình trạng nổi trên mặt nước trong lòng cống.

Thi thể nam giới nghi là nam sinh viên mất tích được tìm thấy.

Chiếc mũ bảo hiểm của nam sinh.

Thợ lặn liên tục lặn tìm trong sáng nay.

Rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi công tác tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen BKS 18F5-55XX, nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối đường Phố Viên hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng xác định người đang sử dụng chiếc xe máy là nam sinh viên tên N.Đ.S. (quê Ninh Bình). Thời điểm xảy ra sự việc không có người chứng kiến. Đến khi nước rút bớt, người dân phát hiện xe máy được cho là của S. mắc lại ở miệng cống.

Công an phường Đông Ngạc cùng các đơn vị chức năng đã triển khai tìm kiếm tại khu vực phát hiện chiếc xe. Tối 17/9, Công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng các thợ lặn chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường. Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm dù gặp nhiều khó khăn.

Công tác tìm kiếm trong đêm 17/9.

Thợ lặn tìm tại các vị trí cống nghi ngờ có nạn nhân.